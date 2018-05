Ventimiglia, terzo appuntamento di “Fitness all’aria aperta” ai Giardini Tommaso Reggio

Ventimiglia. Ai Giardini Tommaso Reggio domenica 3 giugno torna “Fitness all’aria aperta“. Il terzo appuntamento propone sedute di attività fisica utilizzando il metodo del “circuito”, ovvero alternando esercitazioni a impegno muscolare aerobico (esercizio cardiocircolatorio a bassa intensità) a esercitazioni anaerobiche (tonificazione muscolare) con intensità variabile a seconda delle esigenze e richieste del gruppo.

L’iniziativa, promossa dal team Pasta Fresca Morena, Sestiere Burgu e David Fiori si svolgerà dalle 10 alle 12. Alla fine dell’attività verrà offerto un rinfresco.

L’iniziativa nasce sia per dare un servizio a tutti i cittadini sfruttando l’attività sportiva all’aria aperta che per far conoscere i giardini pubblici Tomaso Reggio. Il successivo appuntamento sarà domenica 17 giugno. Per prenotare si può contattare Celestina Malugani al 3485686204.