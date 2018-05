Ventimiglia. Grande partecipazione domenica 27 maggio alla gita con le famiglie e lo staff educativo del nido d’infanzia “Il Girasole”, della Cooperativa Sociale Jobel alla fattoria didattica di Castel d’Appio.

In una giornata primaverile i bambini si sono cimentati, durante il tour di presentazione, a rispondere agli indovinelli sulla fauna e la flora che abitano la fattoria, proposti dai proprietari che hanno accolto con grande entusiasmo e gentilezza tutti i partecipanti.

Dopo un rigoglioso picnic su un prato verde, tutti i bimbi hanno potuto giocare in libertà con la sabbiera, gli scivoli, le altalene e la simpatica casetta, dando sfogo alla loro creatività in un contesto sereno e conviviale. Lo staff educativo ringrazia i genitori dei bambini che hanno partecipato, per aver dimostrato sensibilità al nostro progetto educativo “Accogliere, donare, raccogliere“, che ha come obiettivo principale “il prendersi cura” in tutte le sue forme.

La crescita e lo sviluppo armonioso sono le caratteristiche principali di questo progetto, che rispecchia similmente l’agire quotidiano del Nido d’infazia “Il Girasole”.