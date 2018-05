Ventimiglia. Sono finalmente arrivati a scuola i libri ottenuti dai bambini della scuola primaria di Roverino che, sostenuti dalle famiglie e dalle insegnanti, si sono impegnati attivamente nell’iniziativa #IoLeggoPerché 2017, promossa dall’AIE (Associazione Italiana Editori) per consentire alle scuole di ampliare le biblioteche scolastiche.

I bambini delle classi quinte in particolare, spronati e sostenuti dalla docente Squillace Miriam, sono stati presenti in una delle librerie gemellate in vari momenti tra il 21 e il 29 ottobre, hanno presentato il progetto e fatto acquistare libri per la biblioteca scolastica del loro plesso, che sono stati poi raddoppiati dalle case editrici le quali hanno fatto pervenire in questi giorni altri bellissimi libri. Questi andranno ad aggiungersi a quelli già catalogati nella biblioteca di plesso che si sta strutturando dall’anno scorso e saranno lasciati come “eredità” ai compagni delle altre classi.

“É stata un’esperienza molto bella e soddisfacente, con i bambini impegnati ed entusiasti che hanno sponsorizzato la scuola e l’iniziativa, coinvolgendo conoscenti ma anche estranei, cosa che li ha resi molto orgogliosi e ha prodotto circa 170 donazioni”, ha commentato una delle docenti coinvolte, che ringrazia la dirigente scolastica Antonella Costanza, per aver sostenuto l’iniziativa e tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato.