Ventimiglia, studenti del Fermi-Polo-Montale donano sangue al centro Fidas

Ventimiglia. Gli studenti dell’Istituto Fermi-Polo-Montale, retto da Antonella Costanza, si sono recati al Centro Raccolta sangue di Ventimiglia per la seconda donazione.

La settimana scorsa infatti, sono state organizzate da Maria Cristina Romagna, docente referente alla salute dell’Istituto e, in particolar modo referente del Progetto “Doniamo il sangue”, in collaborazione con l’associazione FIDAS, altre due giornate su iniziativa dei ragazzi donatori del Montale che sono stati seguiti a ruota dai coetanei del Fermi-Polo, confermando così l’alto senso civico già dimostrato lo scorso gennaio quando hanno risposto con entusiasmo e slancio all’appello dell’Associazione FIDAS.

Non solo, il prossimo 31 maggio, un gruppo di studenti del Montale riceverà un premio per aver creato un dépliant atto a diffondere la cultura della donazione e che sarà distribuito alla cittadinanza dalla FIDAS.

La Dirigente si complimenta con gli studenti donatori per la generosità dimostrata e con la FIDAS, nella persona di Elena Minasso, che ha curato tutto il progetto unitamente alla docente referente alla salute.