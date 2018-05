Ventimiglia, si inciampa nella manichetta dell’acqua, batte la testa e muore: tragedia a San Lorenzo

Ventimiglia. Una donna di 79 anni è morta nel tardo pomeriggio sbattendo la testa dopo essersi inciampata nella manichetta dell’acqua. L’anziana si era recata in nella sua campagna in frazione San Lorenzo per innaffiare i carciofi che aveva piantato.

Una volta raggiunto il terreno, però, si è inciampata nella tubazione in plastica ed è caduta battendo violentemente il volto a terra.

A nulla sono serviti i soccorsi prestati alla donna dal personale sanitario del 118 e di un equipaggio della Croce Verde Intemelia: ogni tentativo di rianimare l’anziana si è rivelato inutile.

Sul posto è giunto il medico legale che ha constatato il decesso della 79enne.