Ventimiglia, prorogata la mostra di Sergio Biancheri al museo civico

Ventimiglia. Visto il grande interesse suscitato dalla mostra “I Pastori della Valle delle Meraviglie” di Sergio “Ciacio” Biancheri, inaugurata lo scorso giovedì 26 aprile, la chiusura è stata prorogata a sabato 26 maggio.

La mostra è stata organizzata dal museo civico archeologico “Girolamo Rossi” e dalla sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’assessorato alla cultura della città di Ventimiglia e la fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro, nelle sale del nuovo percorso espositivo al piano -1 del Museo.

L’iniziativa si inserisce nelle numerose manifestazioni promosse dall’Iisl in collaborazione con il comune di Bordighera e di Ventimiglia, la Clarence Bicknell Association, musei, associazioni, enti, scuole e volontari, per ricordare la figura e l’opera di Clarence Bicknell in occasione del centenario della morte avvenuta a Casterino il 17 luglio 1918. Le manifestazioni godono anche del sostegno della Compagnia di San paolo di Torino.