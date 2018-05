Ventimiglia, polizia in tenuta antisommossa per cento tifosi del Saint’Etienne

Ventimiglia. Servizio d’ordine della polizia, schierata in tenuta antisommossa nei pressi della stazione ferroviaria, per un centinaio di tifosi del Saint’Etienne colpiti da interdizione ad ingresso allo stadio in Francia. I tifosi hanno raggiunto Ventimiglia per poi salire a bordo dei treni diretti a Monaco dove, questa sera alle 21, si giocherà il match Monaco-Saint’Etienne ligue 1. Nonostante lo “stratagemma”, una volta giunti nella vicina stazione di Mentone, i francesi sono stati fermati e rimandati in Italia.

In molti ora stanno tentando di raggiungere lo stadio monegasco a bordo delle proprie auto. Non si sono registrati scontri con la polizia.