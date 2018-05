Ventimiglia. L’estate non è ancora iniziata, ma il Comune di Ventimiglia pensa già al Natale. La giunta Ioculano ha infatti approvato il proteggo redatto dall’ufficio tecnico comunale relativo al “servizio relativo al noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie per le festività del Natale 2018”.

Per illuminare le feste, il Comune è pronto a spendere € 39.955,00 (IVA compresa): è questa la cifra inserita nel capitolato speciale prestazionale come ammontare dell’appalto.

La ditta che si aggiudicherà la gara, dovrà garantire la seguente tipologia di addobbi:

– via Cavour (a partire da incrocio via Chiappori e fino a Largo Torino – sviluppo ml 640):

luminarie composte da elementi d’arredo di diverse dimensioni e/o richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq 4) – n° 30 strutture minimo. E’ prevista l’installazione di n. 1 proiettore che illumini la facciata della chiesa di Sant’ Agostino, effetto angeli in movimento o simili (colori caldi: giallo oro e bianco);

– via Aprosio – via Mameli (sviluppo ml. 380): luminarie composte da elementi d’arredo di diverse dimensioni e/o richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 3 ) – n° 19 strutture minimo;

– via Roma (tratto via Chiappori- via Bligny sviluppo ml 570): luminarie composte da elementi d’arredo di diverse dimensioni e/o richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 3) – n° 25 strutture minimo;

– via Hanbury (da via della Stazione e Sant’Agostino – sviluppo ml. 110): luminarie composte da elementi luminosi tipo “icelight” e/o “snowfall” a luci LED – n° 16 elementi minimo;

– via Della Repubblica e via della Stazione (sviluppo ml. 310): luminarie composte da elementi d’arredo tipo “3D” di diverse dimensioni e/o richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 3) – n° 12 strutture minimo. E’ prevista l’installazione di n. 1 proiettore che illumini la facciata del palazzo Comunale, effetto nevicata in movimento o simili (colori caldi: blu e bianco);

– via Vittorio Veneto (da via Repubblica a via Giovanni XXIII) (sviluppo ml. 460): luminarie composte da elementi d’arredo con richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 2) – n° 17 strutture minimo;

– via Ruffini, via Mazzini e via Matteotti (sviluppo ml. 290): luminarie composte da elementi d’arredo con richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 2) – n° 18 strutture minimo;

- via Garibaldi e piazza della Cattedrale (sviluppo ml. 280): luminarie composte da elementi d’arredo con richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 2) – n° 20 strutture minimo. E’ prevista l’installazione di n. 1 proiettore che illumini la facciata della Cattedrale, effetto angeli in movimento o simili (colori caldi: giallo oro e bianco);

– corso Limone Piemonte (sviluppo ml. 500): luminarie composte da elementi d’arredo con richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 2) – n° 18 strutture minimo;

– via Tenda (da largo Torino a chiesa delle Gianchette – sviluppo ml. 450): luminarie composte da elementi d’arredo con richiami natalizi, a luci LED miste caldo/freddo, (dimensioni minime mq. 2) n° 12 strutture minimo.

Proposte migliorative (facoltative): fornitura e installazione di una struttura luminosa a forma di albero di natale luminoso da posizionare in piazza Sant’Agostino (altezza minima 7 metri); fornitura di elementi d’arredo singoli modello 3D (alberi di natale, pupazzi di neve, slitte con renne, babbo natale, presso aiuola di Largo Torino); fornitura e installazione di ulteriori elementi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato, da collocare in luoghi che saranno indicati dall’amministrazione comunale.