Ventimiglia, mercoledì inaugurazione del murales dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino

Ventimiglia. Verrà inaugurato mercoledì alle 14,30, in via Roma, il murales dedicato ai magistrati uccisi dalla mafia Falcone e Borsellino realizzato dall’associazione Albintimilium.

L’inaugurazione avrà luogo in occasione della giornata della legalità, nell’anniversario di Capaci. “Con grande emozione e orgoglio”, ha scritto l’associazione, “Presentiamo il nostro omaggio ai magistrati Falcone e Borsellino. Un grande murales sull’edificio scolastico di via Roma, che sia riflessione e ispirazione sopratutto per le nuove generazioni. Parteciperanno alunni e insegnanti, oltre all’amministrazione Comunale. Vi aspettiamo!”.