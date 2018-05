Ventimiglia. Le carcasse di una decina di porcellini d’India sono state trovate stamane sulla strada che collega le frazioni di Latte e Calvo. Si tratta di esemplari femmine, tutte gravide. Ad una prima ispezione esterna, le bestiole non sembrano essere morte in seguito ad una malattia. Più probabile, invece, vista anche la vicinanza tra le carcasse, che qualcuno abbia voluto sbarazzarsi delle bestiole e le abbia lanciate da un’auto in corsa. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri forestali.