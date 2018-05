Ventimiglia, l’Unitre Intemelia festeggia la chiusura dei corsi

Ventimiglia. Nel corso di un riuscito incontro conviviale nell’accogliente “Stella Marina” del lungomare di Ventimiglia, sono stati festeggiati giovedì sera, docenti e assistenti dei corsi dell’Unitrè intemelia, fondata nel 1985. Lodevole la partecipazione alle varie iniziative proposte, fra le note positive vi è il recente ampliamento della sede di via Sottoconvento. La presidente prof.ssa Giannina Borelli ha ricordato il rendez-vous di domani sabato 5 maggio alle 16 presso il Museo Bicknell sulla via Romana di Bordighera per la chiusura dei corsi, con musica e brindisi con tutti i soci.