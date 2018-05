Ventimiglia, lo scrutinio dei voti del bilancio partecipativo in sala consiliare

Ventimiglia. Sono stati ben 1073 i cittadini che si sono recati a votare per i progetti del bilancio partecipativo. Domani – in sala consiliare e a partire dalle 20 – il Sindaco, l’Amministrazione comunale e le associazioni saranno in diretta streaming per lo scrutinio dei voti, per scoprire insieme quali dei 9 progetti presentati per l’edizione 2018 risulteranno vincitori.

Come noto se ne realizzeranno 5, quelli più votati: 1 da 50.000 €, 1 da 20.000 € e 3 da 10.000 euro. L’appuntamento è dunque per domani sera: l’incontro è aperto a tutti i cittadini che desiderino assistere. Per chi non riuscirà a venire di persona si terrà una diretta streaming reperibile sul sito internet del Comune di Ventimiglia.