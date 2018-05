Ventimiglia. Un uomo e una donna hanno iniziato a litigare mentre si trovavano in coda alle casse del supermercato Carrefour di via Roma. Tra i due è scoppiato un violento litigio e dalle parole si è ben presto passati alle mani, tanto che per la donna, spintonata dall’altro cliente, è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo di media gravità su un’ambulanza della Croce Rossa. La paziente, 55enne, accusava diversi dolori: le sue condizioni saranno valutate dai medici del Saint Charles.

Sul posto si è recata anche una pattuglia dei carabinieri: i militari stanno ricostruendo l’accaduto.