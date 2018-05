Ventimiglia, l’Azione Cattolica N.S. Assunta Cattedrale organizza una visita al Giardino Boccanegra

Ventimiglia. L’Azione Cattolica N.S. Assunta Cattedrale, nel cammino delle sue attività, ha voluto inserire una iniziativa di carattere culturale e naturalistico quale la visita al Giardino Boccanegra di circa 4 ettari sito in via Toscanini.

“La visita al Giardino Boccanegra, possibile per gentile concessione dei suoi proprietari che ringraziamo molto, oltre a permettere di vedere un vero gioiello naturalistico, ha lo scopo di raccogliere le offerte per la sostituzione del motore dell’orologio del campanile della cattedrale diocesana di Ventimiglia Alta, dal costo di circa 1200 euro.

L’antico fondo di 4 ettari degradante sul mare, ospita un giardino di acclimatazione per le piante provenienti dai climi di tipo mediterraneo di tutto il pianeta, dall’Australia, al Sudafrica, al Cile, alla California. Per la sua importanza botanica e storica questo giardino è conosciuto in tutto il mondo. Il giardino, che si trova in via Toscanini 43 a Ventimiglia, proseguendo la strada dopo il centro di Ventimiglia Alta, direzione Francia, sarà accessibile, con visita guidata, nei seguenti giorni:

- sabato 2 giugno, ingresso alle 10, partenza gruppo alle 10.30.

- domenica 3 giugno, ingresso alle 16.30, partenza gruppo alle 17.

Come già detto, all’entrata verrà chiesta un’offerta, che sarà devoluta per l’acquisto del motore dell’orologio del campanile della Cattedrale di Ventimiglia” – fa sapere il Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica N.S. Assunta Cattedrale Ventimiglia.