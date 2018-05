Ventimiglia, l’amministrazione acquista un nuovo defribrillatore

Ventimiglia. Con parte dei proventi dei gettoni di presenza maturati dai consiglieri comunali l’amministrazione di Ventimiglia ha acquistato un defibrillatore.

Così come concordato tra il presidente del consiglio comunale Domenico De Leo e la consigliera Silvia Malivindi, proponente dell’iniziativa, il defibrillatore è stato posizionato in piazza Libertà, all’ingresso principale del Comune. Il luogo è stato individuato tenendo conto dell’alta frequentazione dello spazio pubblico e del parcheggio antistante e non in ultimo vista la vicinanza con il Mercato del Venerdì.