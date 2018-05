Ventimiglia. Si è svolta il 25 maggio alla scuola I.C. 2 Cavour di Ventimiglia la cerimonia di premiazione della gara di matematica a squadre “Giochi di Rosi“. La gara si è svolta venerdì 04 maggio e si è tenuta nello stesso periodo in centinaia di scuole in tutta Italia in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano.

46 ragazzi delle classi prime, seconde e terze medie dei plessi di Roverino e Ventimiglia Alta, suddivisi in squadre da 5 o 6, si sono cimentati nella risoluzione di 13 quesiti in cui hanno potuto mettere in gioco tutta la loro fantasia e intuizione, nonché lo spirito di squadra e le capacità relazionali. La fiduciaria Antonella Iannucci e le professoresse organizzatrici Gambatese e Rulfo hanno premiato la squadra vincitrice, composta da Casian Octavian Dau (3A), Thomas La Cognata (3B), Francesco Campisi (2C) e Marco Di Giorno (1C).

Questa è stata la fase conclusiva di una serie di tre gare di matematica a cui hanno preso parte gli alunni dell’IC 2 Cavour: la prima gara si è tenuta a novembre 2017 e ha permesso di selezionare 18 alunni che hanno potuto prendere parte alla seconda fase, ovvero le semifinali nazionali di Campionati di Giochi Matematici, svolti ad Arma di Taggia il 17 marzo 2018. Dirigente e insegnanti vogliono fare i complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e l’entusiasmo mostrato in questo anno scolastico all’insegna delle sfide matematiche.