Ventimiglia, interruzione erogazione dell’acqua in tutto il centro storico

Ventimiglia. A causa di una triplice rottura di una tubazione dell’acquedotto in via Biancheri, la società Aiga SpA (Azienda Intemelia Gestione Acqua), ha dovuto interrompere l’erogazione dell’acqua sino alla prossima comunicazione in tutto il centro storico. La società Aiga sta operando per garantire il miglior servizio.