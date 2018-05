Ventimiglia, installati nuovi serbatoi di distribuzione acqua in frazione Porra

Ventimiglia. Sono ormai in piena funzione i nuovi serbatoi di distruzione di acqua situati ad alta quota in frazione Porra. Realizzati grazie al Comune di Ventimiglia, soggetto attuatore, attraverso una parte di fondi europei veicolati dalla Regione Liguria ed una parte propria, che ha finanziato la progettazione e la realizzazione di due serbatoi in quota, con un volume complessivo di circa 5.000 m3, per una spesa complessiva per circa 2,5 milioni di euro.

I nuovi serbatoi, interrati, sono stati realizzati in zona Porra, sull’area che sovrasta i pozzi di emungimento italo/francesi e sono stati alimentati tramite una nuova linea DN 300 con due pompe asservite, localizzate nel pozzo denominato di Porra 2. L’intera realizzazione ha lo scopo di servire le aree frazionali e, in caso di necessità, ha una funzione di by-pass/supporto per la linea principale che alimenta il centro città.

“Una nuova infrastruttura – dichiara il Presidente della società AIGA Sergio Scibilia – realizzata anche grazie ad una grande squadra che ogni giorno garantisce un servizio pubblico con passione e professionalità. Oggi vorrei dedicare questo nuovo sito a tutti loro, citandoli uno a uno, il vero serbatoio di AIGA che ogni giorno arricchisce la nostra società di servizi, malgrado mille difficoltà”.