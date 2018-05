Ventimiglia. E’ stato inaugurato nel primo pomeriggio di oggi, anniversario della strage di Capaci, il murales realizzato nelle scuole di via Roma, dall’associazione Albintimilium in memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Gli alunni di scuole elementari e medie hanno intonato canti, recitato poesie e preparato dei cartelloni sul tema della legalità, per lanciare l’importante messaggio che il lavoro compiuto dai due magistrati, vittime della mafia, non è stato vano.

A 26 anni dalla strage compiuta da Cosa Nostra per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone (e che costò la vita anche alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro), “Palermo chiama e Ventimiglia risponde”, hanno urlato decine di alunni.

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano e l’assessore alla Scuola Vera Nesci.