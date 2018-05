Ventimiglia in lutto per la morte di Silvana Greco

Ventimiglia. E’ morta all’età di 58 anni Silvana Greco, molto conosciuta nella città di confine per la sua attività nel mondo della petanque.

Ad annunciare pubblicamente la scomparsa della donna, avvenuta lo scorso 11 maggio, è stata, la Società Casanova Petanque e tutto il Consiglio Direttivo che in un messaggio di cordoglio hanno scritto: “Porgiamo le più sincere condoglianze alle famiglie Greco, Ventimiglia e Bagalà per la prematura perdita di Silvana Greco. Se ne è andato un pezzo della petanque femminile italiana ma soprattutto una donna piena di grinta, ma sempre con un sorriso per tutti”.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook della donna, le cui esequie verranno celebrate alle 15 nella chiesa di Roverino.