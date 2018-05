Ventimiglia. Riceviamo direttamente da Amala Manera, sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Ventimiglia, le ultime notizie dal gruppo di studenti intemeli, vincitori del concorso Falcone “Angeli custodi“, arrivati a Palermo con la Nave della Legalità che hanno partecipato oggi alla manifestazione di 70.000 studenti contro le mafie.

Della delegazione, accompagnata dalla dirigente scolastica e da alcuni docenti, fanno parte studenti provenienti dai due Istituti Comprensivi di Ventimiglia: Biancheri e Cavour. Amala racconta: “Ieri sera, sulla Nave, eravamo insieme a mille ragazzi come noi e abbiamo seguito la conferenza di Valeria Fedeli, ministro dell’istruzione, e sentito la testimonianza di Tina, la vedova di Antonio Montinaro, e Claudia, la sorella di Emanuela Loi. Ascoltarle parlare dal vivo si sentiva il loro dolore.

di 13 Galleria fotografica Manifestazione Ventimiglia-Palermo









Stamattina siamo sbarcati a Palermo e quando si è aperto il portellone della nave al suono dell’inno d’Italia eravamo tutti molto commossi. Poi siamo andati col pullman in piazza Magione e abbiamo fatto i giochi organizzati per noi. Dopo abbiamo visto l’Albero Borsellino dove abbiamo appeso la nostra bandiera di Libera. Dopo il pranzo è iniziato il corteo dove abbiamo potuto conoscere tanti ragazzi di diverse città italiane. Ora siamo in pullman e torniamo alla nave”.

Viviana, assessore allo sport, ci scrive: “Mi è piaciuto molto ascoltare i parenti delle vittime perchè il loro parlare andava sempre oltre il pregiudizio”. Annunziata Venturelli e Debora Perra, responsabili del consiglio comunale dei ragazzi di Ventimiglia.