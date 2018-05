Ventimiglia. Nel pomeriggio di oggi gli ospiti della Fondazione Chiappori di Latte hanno avuto il piacere di ascoltare il coro dell’associazione Volontari Ospedalieri Avo che si è esibito con allegria nel salone principale della residenza.

Parenti, ospiti e personale hanno potuto partecipare al clima di festa e di amicizia che l’associazione dona ogni volta che i suoi volontari entrano in struttura. La presenza dell’Avo si è consolidata negli anni e, grazie alla formazione ed allo spirito di volontariato dei suoi iscritti, fornisce un valido supporto d’affetto oltre che d’aiuto per le persone che soggiornano in struttura. Un sentito ringraziamento da parte della Fondazione e dei suoi residenti.