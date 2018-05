Ventimiglia. I bambini delle scuole di Ventimiglia hanno organizzato, stamani, una bancarella con vendita, a offerta libera, dei prodotti che hanno coltivato a scuola, nel progetto dell’orto botanico. La bancarella resterà aperta, fino alle 12, in corso Repubblica. “I bambini hanno parlato di alimentazione, per tutto l’anno, con approfondimenti relativi alla provenienza dei prodotti che tutti i giorni si trovano sulle loro tavole – spiegano gli organizzatori – Oggi hanno allestito questa bancarella con il frutto del loro lavoro per recuperare fondi per poter proseguire il progetto comprando altri semi e terriccio per coltivare nelle loro scuole. Hanno collaborato con i ragazzi della spesa che regolarmente si recavano nelle scuole ad aiutare e insegnare”.