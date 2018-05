Ventimiglia. Nei giorni scorsi, i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia dell’istituto Santa Marta di Ventimiglia, si sono recati presso il Museo Civico di Sanremo per prendere parte all’interessante e divertente laboratorio artistico “Teste di frutta”: il cibo spiegato ai bambini attraverso rappresentazioni pittoriche ed immagini tratte dal mondo reale.

Guidati dalla disponibilissima dott.ssa Chiara Tonet, ed aiutati da due giovanissime stagiste, gli alunni hanno realizzato delle simpatiche composizioni di frutta da colorare e da indossare come copricapo. I piccoli hanno avuto anche la possibilità di visitare la sala dedicata ad Antonio Rubino, illustratore e scrittore per l’infanzia nato a Sanremo, conosciuto per il famosissimo Corriere dei piccoli.

Questa uscita didattica rientra nel progetto triennale dedicato alla salute e benessere, ed a breve a conclusione dell’anno scolastico si svolgerà, inoltre, la Prima Maratona delle Famiglie di Santa Marta-Ventimiglia, un momento di sport e goliardia per grandi e piccini per festeggiare insieme il passaggio alla scuola primaria dei bimbi dell’ultimo anno dell’infanzia.