Ventimiglia. Gozzi liguri protagonisti della regata Stirassa Gussu. Tutto pronto per domenica 3 giugno alle 17 per la regata organizzata dal Sestiere Burgu, l’attesa Stirassa Gussu memorial Cristian Lorenzi.

La manifestazione di gozzi liguri sarà utile ad annoverare punti per il Palio Marinaro. Gli equipaggi saranno formati da 4 vogatori che si sfideranno al fine di portare punteggio alla propria squadra per poter scegliere la corsia preferita per il Palio Marinaro.

L’evento avrà luogo a Ventimiglia presso le acque antistanti al circolo la Scogliera all’altezza del Barbone in Rock passeggiata Cavallotti 55. Il pubblico potrà ammirare lo spettacolo e la gara avvincente dalla riva per tutta la durata della manifestazione.

La gara partirà dalle bandierine del circolo Vela, che piazzerà le boe per la regata organizzata da Sestiere Burgu con percorso di circa un miglio marino con tre giri delle boe verso il largo e arrivo in direzione terra. Un rinfresco a fine gara sarà offerto dal locale Barbone in Rock. I premi saranno offerti da Pasta Fresca Morena.

Si ringrazia il geometra Luca Lacqua per la realizzazione del progetto e regolamento della regata. Ecco i nomi dell’equipaggio: Alessandro Roberto, Morsa Mauro, Ambesi Fausto, Stoica Cristian, Fantini Mario, Rosadi Pierre.

Per informazioni: 3205630064