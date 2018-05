Ventimiglia, gli appuntamenti dell’Associazione Europea “Amici della Francia”

Ventimiglia. Il prossimo rendez-vous dell’Associazione Europea “Amici della Francia” presieduta dal dott. Eduardo Raneri è previsto per le 12 di venerdì 11 maggio sulla terrazza del Casinò di Mentone per la degustazione del Menù “Moule + bibita”.

Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese si ritroverà per l’incontro mensile con mr. Jacques Buisson mercoledì 16 maggio alle 17,15 presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare la figura e l’opera dello storico George Duby (1919-1996) autore del libro “L’an Mil” (L’anno mille), oggetto di studio. Per contatti e adesioni tel. (0184)298537/352078/294260 (e.r.)