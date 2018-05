Ventimiglia, domenica 3 giugno la festa della Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia organizza per domenica 3 giugno, a partire dalle 9, i festeggiamenti per i 69 anni di fondazione.

La festa avrà luogo presso i giardini pubblici Tommaso Reggio.

La mattina ci sarà la “Festa degli Aquiloni”, che verranno prima costruiti e poi, alle 11,30, fatti volare in cielo.

Verrà a disposizione dei bambini l’ambulanza dei pupazzi, che li trasformerà in piccoli “soccorritori”. Sarà presente anche la truccabimbi. Durante tutto l’arco della giornata si esibiranno gruppi e associazioni locali.

Alle 16 ci sarà l’inaugurazione della nuova ambulanza gentilmente donata dalla famiglia Ferrari. Seguirà un rinfresco.

Per qualsiasi informazione contattare la sede allo 0184.351175.