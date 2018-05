Ventimiglia, dal 4 maggio il via alla presentazione delle istanze per entrare nella ZFU

Ventimiglia. Dalle 12 di domani potranno essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni della ZFU, esclusivamente tramite procedura informatica; ci sarà tempo sino alle 12 del 23 maggio, giorno di scadenza del bando.

Il 9 aprile, in seguito al decreto del 6 ottobre 2017, è stata pubblicata la circolare applicativa n. 172230 che ha ricostruito il nuovo quadro normativo di riferimento e ha fornito i necessari chiarimenti intrepretativi in ordine alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione dei benefici dati dalla zona franca urbana.

La ZFU prevede agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese insediate o da insediarsi in zone determinate del territorio comunale, costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza, nonché a professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero ai sensi della Legge 14/01/2013, n.4 ed in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

Le istanze, firmate digitalmente, dovranno essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi (D.L. 82/2005); l’accesso alla procedura informatica è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai professionisti. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l’istanza.. Ai sensi di quanto previsto al punto 3.2 della Circolare Ministeriale, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione i soggetti istanti devono disporre – sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato – di un ufficio o locale ubicato all’interno della ZFU.

Ove l’ubicazione dell’ufficio o locale all’interno della ZFU venga attestata, in conformità al modello riportato nell’allegato 3 della suddetta circolare dal Comune in cui la medesima ricade, il requisito di ubicazione all’interno della ZFU non viene ricompreso nei controlli di cui all’articolo 18, comma 1, del D.M. 10/04/2013, relativi alla verifica sulla corretta fruizione delle agevolazioni.

Pertanto, al fine di richiedere la sopra richiamata attestazione occorre presentare un modulo all’indirizzo di posta certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it, o direttamente presso l’ufficio archivio/protocollo del Comune in piazza Libertà al piano terra (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Nell’ambito dell’imminente apertura delle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni dei benefici dati dalla ZFU, si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

Ricordiamo l’ufficio a cui chiedere delucidazioni: Ufficio Zona franca Urbana c/o Ufficio Commercio, sede di piazza XX Settembre, Ventimiglia; tel: 0184-6183213; mail: zfu@comune.ventimiglia.it. Da qualche settimana è inoltre aperto anche un ulteriore sportello ad hoc a cura di Confcommercio in via Aprosio, aperto ogni giovedì.