Ventimiglia, chiosco bar ai giardini T. Reggio: ultimi giorni per presentare domanda di concessione

Ventimiglia. I giardini pubblici Tommaso Reggio sempre più al centro della vita sociale dei ventimigliesi: dopo l’installazione del percorso fitness e la ripiantumazione delle palme e le altre specie arboree, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dotare questo luogo di un punto ristoro che possa rendere ancora più piacevole la sua fruizione, anche in chiave turistica. Il bando per affidare il chiosco bar scadrà a fine mese, il 31 maggio alle ore 9, e prevede l’affidamento in concessione per 9 anni – mediante gara pubblica – del casotto ubicato al centro dei giardini con il suo dehor (si tratta di un edificio di circa 25 mq, oltre 30 mq di area esterna pertinenziale e 30 mq circa di deposito in piano interrato, oltre ai servizi igienici).

Tutti i dettagli per partecipare al bando: http://www.comune.ventimiglia.it/upload/ventimiglia_ecm8/gestionedocumentale/Prorogaterminidet_00487_10-05-2018_784_5374.pdf

“I giardini rappresentano un fondamentale punto di aggregazione sociale, trattandosi dell’area del centro cittadino più frequentata da bambini ed anziani; dotarli di un ulteriore spazio di socializzazione significa valorizzarli ulteriormente – dichiara il Sindaco Enrico Ioculano – chi prenderà in concessione il chiosco avrà a carico una serie di migliorie che ricadranno sulla comunità, perché dovrà occuparsi della sistemazione dell’area esterna e della creazione di un piacevole punto d’incontro con tavolini, sedie e ombrelloni che rispettino un alto livello qualitativo, oltre che dell’abbellimento del dehor con fioriere in pietra o legno e piante”.