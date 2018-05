Ventimiglia, chiama i soccorsi perché il figlio è in difficoltà in acqua, poi si sente male: padre finisce in ospedale

Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi nel pomeriggio per un ragazzino che stava nuotando nello specchio acqueo antistante la foce del fiume Roja. Alcuni bagnanti, compreso il padre del giovane, credendolo in difficoltà mentre nuotava, hanno chiamato il 112 invocando aiuto. Una volta giunti sul posto, però, i soccorritori si sono resi conto che il ragazzino aveva guadagnato la riva e stava benissimo mentre per il padre, colto da malore per lo spavento mentre si lanciava in acqua per salvare il figlio, è stato necessario il trasporto in ospedale in codice giallo di media gravità.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e un equipaggio della Croce Rossa di Ventimiglia. In un primo momento è stato allertato anche l’elisoccorso, annullato appena si è saputo che il ragazzino era già tornato a riva.