Ventimiglia, cade per una buca e si ferisce: chiesti al Comune 43.780 euro di risarcimento

Ventimiglia. Ventimila euro. E’ la cifra offerta dal Comune ad un’aziana donna come risarcimento danni. L’undici aprile del 2014, la malcapitata, era rimasta ferita dopo essere caduta a causa di una buca presente nella strada in via Girolamo Rossi, vicino ai banchi del mercato settimanale, in svolgimento quel giorno.

L’Amministrazione era stata a rispondere delle lesione subite dalla donna, con una cifra, stabilita dall’avvocato della parte lesa, pari a 43.780 euro. Dei testimoni avevano confermato il luogo e la dinamica della caduta ed avevano evidenziato altresì che la presenza della buca era già stata segnalata al Comune. Ora bisognerà vedere se la danneggiata accetterà l’offerta monetaria proposta dall’Ente chiamato in causa.