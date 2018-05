Ventimiglia. Curioso “caso” nella città di confine e precisamente in via Carabinieri Fois, nei pressi del centro di accoglienza in cui la Croce Rossa ospita i cosiddetti “migranti in transito”. Vicino al muro che delimita la strada sono presenti diverse bottiglie di plastica piene di urina.

Saranno state gettate dai migranti o da persone infastidite dalla presenza degli stranieri, che hanno voluto così manifestare il proprio disprezzo? Non lo sappiamo e scoprirlo sarà difficile.

Alcune foto del ritrovamento sono apparse sulla pagina Facebook del gruppo “Ventimiglia Libera”.