Ventimiglia. Mobilitazione di soccorsi questa sera in via Limone Piemonte davanti alle scuole di Roverino per un’auto andata in fiamme. Illeso l’automobilista della Mercedes Classe A, andata in fiamme mentre transitava davanti alle scuole di Roverino.

Stando a quanto dichiarato da testimoni, si sarebbero sentite almeno tre esplosioni: il conducente dell’auto è riuscito a lasciare l’abitacolo poco prima che questo venisse inghiottito dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e la polizia.