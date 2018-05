Ventimiglia, all’I.C Cavour va il “premio speciale” della giuria in occasione dei “Corti per la Giustizia” al teatro Ariston

Ventimiglia. Il giorno 23 maggio sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo si è svolta la prima edizione de “Corti per la giustizia” indetta dall’ANM sezione ligure. Durante la manifestazione i bambini della scuola dell’infanzia di Ventimiglia alta dell’ IC n.2 Cavour diretto da Antonella Costanza, hanno ricevuto il “premio speciale” della giuria .

L’elaborazione del progetto, nell’ambito della lotta al bullismo realizzato dalla docente Roberta Masi, consiste in un video denominato “Bulloni svitati” che vede protagonisti i piccoli alunni che interagiscono sulle parole di un monologo “ad hoc” recitato dall’attrice Paola Cortellesi.

Il filmato è ‘stato commentato dal magistrato Barbara Bresci, che si è complimentata a nome dell’ANM con la docente Francesca Grana per il riuscito coinvolgimento dei piccoli interpreti e delle loro docenti.

All’evento non è potuta essere presente la dirigente scolastica Antonella Costanza perché nella stessa data ha presenziato con la docente Roberta Masi in quel di Palermo a bordo della nave della legalità, in occasione della manifestazione organizzata dalla Fondazione Falcone che ha selezionato gli alunni della scuola dell’infanzia di Ventimiglia alta fra i vincitori a livello regionale, con l’elaborato avverso alla mafia ,basato sulla tragica vicenda dell’agente di scorta Emanuela Loi, uccisa durante l’attentato al giudice Paolo Borsellino.