Sanremo. Il settore dell’influencer marketing, fra le ultime e più potenti frontiere della pubblicità sui social, si sta evolvendo rapidamente. I brand sono sempre più indirizzati a scegliere per le loro campagne ragazze della porta accanto. Donne come tante e con le passioni più diverse che pur non essendo modelle riescono a comunicare efficacemente un prodotto, amplificando, forse proprio grazie alla loro non notorietà, le opportunità per raggiungere nuovi clienti.

In questo ecosistema 4.0 si sono avventurati un po’ tutti gli imprenditori, dai grandi colossi alle pmi, dal mercato del fashion a quello del food, contribuendo alla nascita di tante piccole star del web. Come Vanessa Sala e Mara Cannoletta, commercianti nella quotidianità offline e fitness influencers in quella online, che hanno conquistato il popolo di Instagram e Facebook con i loro training funzionali e circuiti crossfit fra i boschi di San Romolo o per il centro di Sanremo.

«Siamo due amiche di vecchia data, entrambe appassionate sportive. Circa un anno fa abbiamo incominciato ad allenarci insieme e di tanto in tanto postavamo sui profili social personali foto e video con gli esercizi fatti in palestra (ci alleniamo alla Bfit training di Luca Lanteri) piuttosto che all’aperto. Erano perlopiù condivisioni amatoriali che dietro i suggerimenti di un professionista, Cif, anche lui di Sanremo, in pochissimo tempo ci hanno permesso di acquisire sempre più visibilità catapultandoci nel mondo delle fitness influencers. Siamo ancora piccoline, ma piano piano stiamo crescendo».

I canali privilegiati dalle due giovani sanremesi sono Facebook e Instagram. Sulla piattaforma digitale delle foto, in particolare, poco meno di un mese fa hanno aperto un profilo in comune che ha già 800 followers. Si chiama @fitwinsbugs e letteralmente significa “insetti gemelli”. «Abbiamo scelto questo nome in quanto siamo un po’ così, in simbiosi, in perfetta sintonia, tanto nell’attività sportiva che nella vita di tutti i giorni: ci alleniamo in coppia, seguiamo la stessa alimentazione e il giorno dello sgarro ce lo concediamo insieme. In questo modo siamo sempre allo stesso livello e riusciamo a raggiungere performance ottimali nel minor tempo possibile. Inoltre condividiamo gli stessi ideali, quando è necessario ci diamo coraggio a vicenda e le nostre differenze caratteriali si compensano».

Di temperamento vulcanico Vanessa, 31 anni, e più posato Mara, 25, è stata la prima a trascinare l’amica nella dimensione social. «Cosa facciamo su Facebook e Instagram? Immortaliamo o riprendiamo con lo smartphone i nostri allenamenti e li diffondiamo. Spesso ci avvaliamo della professionalità di un fotografo esperto, Mat Silva, ma sempre con un solo intento: mostrare che, contrariamente a quanto i più pensano, anche alzare pesi o fare una serie di squat può essere divertente e che mantenere uno stile di vita attivo e sano è possibile, nonostante la frenesia quotidiana. Il nostro obiettivo è quello di stimolare gli altri a raggiungere i propri obiettivi, motivando, allo stesso tempo, noi stesse».

Prima con i loro account personali – dove principalmente Vanessa ha fatto la sua gavetta, raggiungendo i 6mila followers – poi con quello comune, la nostra coppia di ferro è diventata sempre più popolare costruendosi una credibilità tale che non solo è stata presa a modello o comunque ha ispirato i suoi seguaci, sanremesi e non, ma ha anche attirato l’attenzione di alcuni brand. «Le persone ci riconoscono per la strada e ci chiedono consiglio su come svolgiamo i nostri esercizi. Inoltre, nonostante abbiamo aperto @fitwinsbugs da soli 25 giorni, siamo già state contattate da alcune piccole aziende per sponsorizzare i loro articoli: dall’abbigliamento fitness agli accessori come collanine e orecchini fino ai prodotti alimentari. Per noi è una grande soddisfazione, tutto è nato come un gioco, un passatempo. Chi avrebbe mai pensato che con due fotografie postate sui social un allenamento qualunque potesse raggiungere e colpire un imprenditore tanto sceglierci per promuovere la sua attività? Oltretutto non dobbiamo fare nulla, soltanto essere noi stesse: due amiche super sportive!»