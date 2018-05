Vallecrosia, tra tecnologia e pubblicità il candidato sindaco Fabio Perri lancia il progetto “Vallecrosia Città Digitale”

Vallecrosia. “In un mondo sempre più all’avanguardia dove la comunicazione, tempestiva e reattiva, viene fatta soprattutto attraverso l’utilizzo dei media e dei social in cui tutto è digitalizzato occorre rimanere al passo con i tempi al fine di non rischiare di rimanere esclusi e pertanto “O ti distingui o ti estingui”.

“La tecnologia è il mezzo che ci permette di raggiungere questo obiettivo – dichiara il candidato sindaco Fabio Perri – e per noi sarà un punto fondamentale da sviluppare sia per agevolare le abitudini dei cittadini sia per rendere la nostra città più appetibile anche agli occhi dei turisti”.

“Partendo dalla convinzione che gli strumenti tecnologici – esordisce Rocco Luccisano candidato nella lista di Fabio Perri ed esperto di nuovi sistemi tecnologici – se usati in modo appropriato, possano aiutare a migliorare lo stile di vita dei cittadini e dalla previsione, comunque, che gli stessi saranno sempre più presenti nella nostra quotidianità e protagonisti del nostro futuro, abbiamo posto l’attenzione sul tema tecnologico. L’obiettivo è quello di creare una città totalmente all’avanguardia con l’unico scopo di rendere Vallecrosia unica – Vallecrosia città digitale – un progetto che trova lo spazio per poter accedere a finanziamenti come altre città hanno fatto. Tecnologia si traduce non solo in comodità ma anche in sicurezza e promozione del territorio come è stato dimostrato nelle grandi città e non solo. Perché Vallecrosia dovrebbe essere da meno?”

“ Tra gli obiettivi per una Vallecrosia digitale la nostra lista “Voi con Noi”- continua Rocco Luccisano – ha inserito a programma l’installazione della rete wi-fi in tutta la città compreso centro storico e spiagge, il potenziamento del segnale digitale nel borgo antico, la creazione di APP interattive comunali per facilitare l’accesso ai diversi servizi, il rimodernamento del sito internet e dei social del Comune oltre alla possibilità di pagamento online e digitale, da fruire comodamente da casa, per buoni pasto, abbonamenti, imposte e contravvenzioni e tutti quei servizi gestibili ormai dal nostro smartphone/tablet/pc”.

“Abbiamo intenzione – dichiara il candidato Fabio Perri –di realizzare una digitalizzazione crepuscolare dell’illuminazione e di installare colonnine e TOTEM DIGITALI per essere sempre aggiornati su manifestazioni, per poter ricercare i servizi utili tanto al cittadino quanto al turista come poli di interesse, alberghi, ristoranti, attività commerciali, numeri di sicurezza, curiosità ed attrazioni, totem utili anche per caricare veicoli a motore elettrici e cellulari ma anche per segnalare in tempo reale disservizi ed eventuali riparazioni da porre in essere e per effettuare chiamate di soccorso”.

Negli obiettivi del candidato sindaco Perri emerge la volontà di intervenire anche in modo determinato sulla gestione della pubblicità per creare introiti, denari e visibilità necessari per poter portare avanti le diverse progettazioni e programmazioni turistiche e di arredo della città.

“ La pubblicità- spiega il candidato sindaco Perri Fabio supportato anche in questa tematica da Rocco Luccisano – svolge due funzioni principali: primo la pubblicità intesa a promuovere i servizi di base offerti al cittadino e al turista da aziende private e comune, oltre che l’immagine della città stessa, rappresenta il volano per lo sviluppo turistico e quindi stimolo per la crescita economica cittadina, la quale a sua volta genererà maggiori risorse finanziarie per le casse comunali, creando un circolo vizioso favorevole alla comunità.

Secondo, perché gli introiti derivanti dai servizi pubblicitari erogati dal comune e finanziati e pagati da aziende private interessate a promuovere i loro beni e/o servizi permetterà di ottenere nuove entrate indispensabili per il bilancio comunale e il reinvestimento in progetti atti ad incentivare il turismo ed elevarne gli standard qualitativi. L’idea sarà quello di adottare strumenti pubblicitari avanzati, al passo coi tempi, ad alto contenuto tecnologico e politiche di marketing.

A tal proposito è nostra intenzione creare nuovi spazi pubblicitari sul territorio comunale oggi totalmente assenti , ci riferiamo ai 6×3 ad esempio, attraverso l’installazione di tabelloni elettronici a LED di ultima generazione, dove aziende ed imprenditori potranno promuovere la loro azienda e dove l’amministrazione potrà promuovere eventi e punti di interesse cittadini , la creazione di coperture dei ponteggi e delle facciate “cieche” con grandi pubblicità, questo comporterà la possibilità di una promozione, ma altresì porterà decoro in città trasformando Vallecrosia in una città nuova e moderna”.

“ All’interno della lista – conclude il candidato sindaco Fabio Perri – ho voluto al mio fianco persone giovani e competenti in questa materia che hanno una spiccata attitudine nell’ tecnologia in genere e che con idee fresche e nuove possono dare il loro valore aggiunto in tal senso creando opportunità di sviluppo economico, sociale, culturale e turistico”.