Vallecrosia, sindaco Giordano, “Quella del candidato Biasi sul lungomare Marconi è disinformazione”

Vallecrosia. Il sindaco Ferdinando Giordano scrive quanto segue:

“L’Amministrazione Comunale, con grande e disgustosa sorpresa della continua disinformazione promossa dal candidato alle prossime elezioni comunali Armando Biasi, in merito al parcheggio sito sul lungomare G. Marconi, lato verso Bordighera, intende fare chiarezza, ancora una volta, sulla pista ciclabile del lungomare e sul parcheggio citato.

Il parcheggio di cui sopra è di proprietà della Società Immobiliare Gloria, dove il principale socio, il Sig. Ugo Tasselli, noto imprenditore nel campo dell’edilizia, è il principale sostenitore della Lista dello stesso candidato Armando Biasi; lista, dove tra l’altro, è candidata la stessa moglie del Sig. Tasselli, nonché presidente dell’Associazione “La mia Città”, sedicente apolitica, ma chiaramente sodale ad Armando Biasi.

L’Amministrazione Comunale di Vallecrosia guidata dal Sindaco Ing. Ferdinando Giordano è riuscita insieme alla Regione a pianificare, progettare e rientrare nell’ambito dei finanziamenti europei per la realizzazione di un tracciato ciclabile, la stessa, comunque, è consapevole che l’opera necessita di aggiornamenti rispetto alla progettazione iniziale prendendo in considerazione i suggerimenti dei residenti e degli operatori turistici.

A completa smentita di quanto dichiarato dal “collaborativo candidato” Armando Biasi, “gentile e cortese verso la cittadinanza, soprattutto nelle ultime settimane”, la scrivente Civica Amministrazione comunica che dopo dodici anni di uso pubblico e gratuito del parcheggio sterrato in questione, la Società Immobiliare Gloria, di cui il maggior azionista, così vicino al “bene comune”, lo scorso ottobre 2017 lo ha chiuso interdicendono l’uso, rendendo il Lungomare, già con porzione della pista ciclabile aperta al pubblico e con lungomare carrabile, senza possibilità di inversione di marcia.

Precisa la stessa Amministrazione Comunale che dopo aver sempre avuto contatti verbali con la società, non sempre proficui, si è trovata costretta a indire incontri con inviti formali con gli amministratori della stessa Società a mezzo lettera in data 23 e 28 agosto 2017 , rivelatosi, peraltro ancora infruttuosi.

In data 20 settembre 2017, quindi due settimane prima della chiusura del parcheggio, l’Amministrazione Comunale, con lettera protocollo 11.702, formulava ufficiale una proposta di acquisto dell’area proponendo un corrispettivo determinato a seguito di una valutazione tecnica degli uffici comunali competenti.

Nonostante quanto sopra la Società Immobiliare Gloria, tramite il Sig. Tasselli, non solo non rispondeva alle richieste, neppure negativamente, ma, sempre per il “bene comune” provvedeva alla chiusura del parcheggio nei primi giorni di ottobre.

Oggi il candidato a Sindaco Armando Biasi, sodale evidentemente alla Società Immobiliare Gloria, dichiara che se sarà eletto (perché se non fosse eletto cosa accadrebbe?) il parcheggio “miracolosamente” tornerà nella disponibilità gratuita dell’Amministrazione Comunale da lui guidata, “con un semplice contatto, cordiale e collaborativo” con l’amico e sostenitore Ugo Tasselli.

Ora se questo è il “bene comune” del paladino della Città della Famiglia viene da pensare di quale Famiglia stia parlando?

L’Amministrazione Comunale comunica altresì che il terreno della Società immobiliare Gloria, che ripetiamo non ha mai ritenuto di rispondere alle lettere del Comune, non interesserà più in quanto, in accordo con gli uffici pubblici di riferimento, ha già trovato una soluzione alternativa per la circolazione, che il Sindaco Ferdinando Giordano realizzerà a breve, risolvendo il problema della scarsità dei parcheggi al pari del lato levante del lungomare risolto con la creazione dell’enorme posteggio posto tra Aurelia e Mare collegato con il sottopasso ferroviario che entro giugno sarà aperto al pubblico”.