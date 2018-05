Vallecrosia si trasforma in un set cinematografico, centurioni invadono la spiaggia

Vallecrosia. La spiaggia della città vallecrosina si è trasformata in un set cinematografico. In questi giorni infatti la casa cinematografica Fiori di Sambuco Film sta girando alcune scene di un lungometraggio sulla vita di Maria Santissima madre di Gesù, dal titolo ” Maryam of Tsyon”.

Centurioni hanno così invaso il lungomare di Vallecrosia. La cittadina è stata scelta dal regista Qvq come location per la sua bella e grande spiaggia libera che era perfetta per girare la scena dell’uccisione di Lazzaro.

L’azienda editoriale italiana di matrice cattolica produce solo opere artistiche di interesse etico, filosofico e religioso. Il suo obbiettivo primario è infatti quello di contribuire a realizzare un mondo ove la verità, la giustizia, la pace e l’amore possano trionfare.

Le riprese continueranno anche in altre località della provincia di Imperia.