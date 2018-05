Vallecrosia. E’ un programma “partecipato”, frutto di numerosi incontri, “di ascolto, di riflessione e di condivisione”, quello che il candidato sindaco Armando Biasi ha presentato stamane sul solettone di Vallecrosia. “Parlando con la gente abbiamo raccolto tante speranze ed aspettative”, ha dichiarato il candidato di “Cittadini in Comune”, “Abbiamo pensato ad una città che favorisca le relazioni interpersonali, il dialogo e l’amicizia. Vallecrosia città dell’amicizia?… qualcosa di più! “Città della Famiglia”. La famiglia infatti, al di là di ogni difficoltà e del suo carattere istituzionale, è il luogo degli affetti, della reciproca e gratuita cura, della libertà, della condivisione, del dialogo”.

Politiche sociali e ambientali, idee innovative che guardano alla sostenibilità e alla green economy. Politiche che mettano al centro il cittadino e che siano al contempo in grado di rendere appetibile la città ai turisti, valorizzando Vallecrosia nei suoi aspetti più turistici.

Dietro al programma, un lavoro lungo sette mesi che ha visto coinvolte circa 300 persone. Il programma elettorale del candidato Biasi si sviluppo in nove importanti microtemi che racchiudono 54 punti. “Punteremo sulla sicurezza”, ha detto Biasi, “Tra i nostri candidati c’è anche chi ha ricoperto il ruolo di capo ispettore nella polizia di Ventimiglia. Poi punteremo sulle famiglie, penseremo alle fasce deboli. Poi c’è il turismo, la cultura: abbiamo le nostre spiagge, ma dobbiamo garantire al turista e ai Comuni limitrofi una grande capacità di sviluppo territoriale”.

“Sistemare i marciapiedi e dare arredo urbano dovrebbe essere l’ordinario che oggi non esiste”, ha aggiunto Armando Biasi, “Oltre a questo, noi puntiamo sullo sviluppo, perché chi amministra deve creare occupazione e sviluppo economico”. Per far questo, il gruppo di Biasi ha in mente di mettere in rete tutte le attività produttive e commerciali della città e di puntare sull’efficientamento energetico, con il progetto “Vallecrosia green” che prevede la messa in rete di tutte le superficie piane dei condomini (oltre 140) per “trasformarli” in una grande centrale destinata alla produzione di energia elettrica attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici.