Vallecrosia, scuola Sant’Anna: stilata la perizia di parte, verrà inviata a Roma

Vallecrosia. Giovedì 24 maggio si è svolto l’incontro tra i rappresentanti dei genitori dell’Istituto Sant’Anna, i vertici della Misericordia, l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Giordano e dell’assessore Paolino e alla presenza del vicario del Vescovo, don Antonio parroco di San Rocco. Questa riunione ha avuto luogo il giorno stesso della ricezione della perizia di parte stilata dall’ingegner Rolando in merito alla sicurezza della struttura; la stessa perizia, completata con la pratica riguardante la prevenzione antincendio stilata dal sindaco Giordano, sarà spedita via posta certificata (pec) in data odierna alla casa madre di Roma.

“Ringraziamo il sindaco Ferdinando Giordano per essersi reso disponibile alla stesura della pratica riguardante la prevenzione antincendio a titolo gratuito e per aver, insieme all’assessore Emidio Paolino, traghettato la nostra scuola in acque più sicure”, dicono i rappresentati dei genitori, “Ringraziamo la Misericordia per il loro interesse e per il loro impegno nel proporsi per salvare la scuola. La Misericordia si è impegnata ad incontrare entro sabato i vertici della casa madre a Roma facendo pervenire la loro proposta per esprimere la reale volontà, a seguito della perizia fornita, di affiancare e gradualmente subentrare nella gestione dell’Istituto al fine di ottenere , entro il 31 maggio, il ritiro dell’ordine di chiusura della scuola da parte del Provveditorato.

L’intenzione della Misericordia è quello di dare continuità alla scuola Cattolica, allargando il loro interesse, al comparto scolastico, con un progetto che negli anni riguarderà sempre più scuole in tutto il territorio nazionale. Passo dopo passo siamo vicini alla soluzione”.