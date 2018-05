Vallecrosia. Nel tardo pomeriggio un incendio di probabile origine dolosa ha danneggiato seriamente la Fiat Panda utilizzata come “deposito” e “casa” da C.A., 66enne senza fissa dimora originario di Vallecrosia.

L’auto era in sosta davanti alla sede della locale Protezione Civile, presso il parcheggio ricavato nel piazzale dove un tempo sorgeva il mercato coperto. Stando a quanto ricostruito fino ad ora le fiamme sarebbero state appiccate alla vettura in un momento in cui l’uomo si era allontanato. A spegnere il rogo sono stati i volontari della Protezione Civile: alcuni di loro erano in sede al momento dell’accaduto e, presi gli estintori, sono corsi a spegnere le fiamme. Nel frattempo, sul posto, sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e la polizia municipale di Vallecrosia.

Nella Panda, l’uomo custodiva tutti i suoi averi: ora non gli resta che cercare di recuperare ciò che il fuoco non ha distrutto.