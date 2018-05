Vallecrosia. Ieri sera nella parrocchia di San Rocco è stato celebrato il 101esimo anniversario dell’apparizione della Vergine Maria a Fatima, avvenuta il 13 maggio 1917.

La comunità ha festeggiato in maniera solenne la memoria della Madonna di Fatima. Alle 21 infatti, dopo la Santa Messa nella chiesa nuova animata dalla cantoria parrocchiale, si è svolta la processione con la statua della Vergine di Fatima lungo via San Rocco e via Giovanni XXIII fino all’ex mercato dei fiori. Dopodiché il corteo è rientrato nella chiesa antica di San Rocco dove è stato rinnovato l’affidamento della comunità alla Vergine Maria ed è stata impartita la benedizione.

L’evento fa parte delle iniziative di preghiera organizzate per il mese di maggio: tutte le sere, dal lunedì al giovedì, viene infatti recitato il rosario nella chiesa antica di San Rocco, dove si trova una riproduzione della grotta di Lourdes, per affidare alla protezione della Vergine l’intera comunità parrocchiale e in particolar modo i ragazzi che incontreranno per la prima volta Gesù nei sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia (domenica prossima).