Vallecrosia, in scooter senza patente, assicurazione e revisione: “Non ho i soldi”, multata

Vallecrosia. Aveva acquistato uno scooter “125cc” da un amico e lo guidava senza patente. Non solo. Quando gli agenti della polizia locale l’hanno fermata, hanno scoperto che il mezzo era privo di assicurazione e di revisione. Il motivo? Lo ha spiegato la cinquantenne protagonista della vicenda agli stessi agenti: “Non ho i soldi per pagare le tasse”.

La donna, residente nella val Nervia, ha ricevuto una multa di circa 6mila euro per essersi messa alla guida senza la patente e per non aver assicurato lo scooter.