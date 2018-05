Vallecrosia, il programma in pillole del candidato Biasi e la sua squadra: “Un progetto condiviso che nasce dal dialogo con i cittadini”

Vallecrosia. In questi giorni la lista Cittadini in Comune per Armando Biasi Sindaco ha iniziato a distribuire fra i residenti un depliant con i punti che caratterizzano il programma.

“Un programma completo – dichiarano -, nato da mesi di lavoro e confronti, che si basa su nove macro-argomenti principali, sviluppati in più punti. La realizzazione del programma consentirà un rilancio della nostra città, la creazione di una sua identità e un miglioramento della vita dei vallecrosini nella loro quotidianità. Partendo dal decoro urbano, proseguendo con progetti più complessi ed articolati, volti ad un rilancio economico e del lavoro della nostra città”.

“Tutta la squadra – sottolineano – è a disposizione dei cittadini per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti in merito al progetto. Abbiamo instaurato vari canali di comunicazione diretta, tramite i quali contattarci e fissare un eventuale incontro, in base alle esigenze dei cittadini. Un modo nuovo di relazionarsi con i cittadini, non all’interno di un point, ma in modo informale, magari davanti ad un caffè”.

Ecco i punti principali del programma dei Cittadini in Comune che potete consultare in modo completo on line sulla pagina Facebook: ArmandoBiasiCandidato.

1) Politiche sociali

“sportello amico”

consulta delle associazioni

il baratto del tempo

servizio di quartiere

orti urbani

cittadini a servizio del comune

2) Scuola

rinegoziazione della convenzione progetto tonet

realizzazione di area verde e nuovo plesso scuole medie

piano di mantenimento e sviluppo del patrimonio scolastico

scuola e territorio

borsa di studio “cittadini in comune”

3) Politiche ambientali

progetto rifiuto sostenibile

depuratore e tutela del circolo integrato delle acque

sportello di pronto intervento

bandiera blu

piano p.e.b.a

protezione civile

4) Sviluppo sostenibile del territorio

attuazione delle opere pubbliche del p.u.c.

riqualificazione delle aree degradate della città

spiagge libere attrezzate

parco “città della domenica”

aree di aggregazione urbana

verde pubblico e ambiente urbano

realizzazione di un cimitero per animali d’affezione

5) Sviluppo economico

creazione di una rete di imprese – brand città della famiglia

sportello impresa

pianificazione urbanistica e sviluppo economico

realizzazione della “città villaggio”

efficientamento energetico “Vallecrosia green”

agricoltura

6) Cultura – sport – tempo libero

“gemellaggio”

centro di aggregazione culturale

sportello “cultura alla mano”

rete internet gratuita

Vallecrosia “sport experience”

riqualificazione del centro sportivo R. Zaccari

“progetto nonno in-forma”

7) Turismo

promozione “villaggio turistico globale”

turismo balneare – “La marina”

turismo naturalistico

turismo enogastronomico

borgo antico

Vallecrosia “città della musica”

8) Centro storico

nuovi parcheggi

opere pubbliche

albergo diffuso

centri di aggregazione giovanili

bandiera arancione

9) Sicurezza