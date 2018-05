Vallecrosia, il candidato sindaco Armando Biasi: “Siamo soddisfatti del convegno di Eugenio Ferrari su reti di impresa”

Vallecrosia. “Siamo molto soddisfatti” - sostiene il candidato sindaco Armando Biasi della lista Cittadini in Comune – “che un’esperto di caratura nazionale, come il dott. Eugenio Ferrari, sulle reti di impresa abbia deciso di fare un convegno su questo argomento a Vallecrosia, dopo aver letto on line il nostro programma”.

Il candidato si riferisce al convegno che si è tenuto ieri a Vallecrosia dal titolo “Reti di impresa e sviluppo locale” promosso da AssoretiPMI, l’Associazione di reti di impresa PMI, è un’associazione senza fini di lucro, nazionale e indipendente, fortemente impegnata dal 2012 a diffondere e sostenere la cultura delle Reti d’impresa con un particolare focus sulle PMI.

“E’ stato confermato il valore del nostro progetto, confermati i vantaggi economici, fiscali e sociali del percorso che vogliamo intraprendere con i cittadini e per cittadini, volto a valorizzare l’economia della nostra città. Un’idea innovativa, ma concretizzabile con il nostro lavoro e la collaborazione dei cittadini per il bene comune”.

Biasi aggiunge: “Come anticipato in alcuni articoli di presentazione del programma partecipato avevo sostenuto la grande occasione di realizzare una rete di impresa comunale con l’obiettivo di promuovere l’identità di Vallecrosia con il brand Città della Famiglia.

Tutte le realtà economiche e sociali unite alla promozione della nostra immagine con l’ obbiettivo di creare almeno 5 linee guida.

Vallecrosia green

Villaggio turistico globale

Borgo antico albergo diffuso

Enogastronomia

Cultura.

Ieri ho potuto ascoltare che siamo sulla giusta strada…volere è potere”.