Vallecrosia. La sua è una trovata geniale. Per dimostrare l’attaccamento alle tematiche dell’ambiente, Leandro Calia, 37 anni, candidato con la lista Voi con Noi di Fabio Perri (consigliere comunale di minoranza alla ricerca di un posto da sindaco), si è inventato un santino “piantabile”.

Si sa che in questo periodo di campagna elettorale tanta carta viene stampata e cestinata rapidamente. Cosa fare allora per evitare che le strade si riempiano di volantini elettorali gettati via? L’idea si chiama santino sostenibile: dopo aver svolto la sua funzione di promozione, questo piccolo pezzo di carta rettangolare può essere piantato comodamente in un vaso perché è fatto di una carta speciale contenente dei semi di varie tipologie di piante e fiori.

Anche nel caso dovesse malauguratamente finire per strada, se il vento lo spinge in un aiuola o giardino pubblico, alla prima pioggia l’effetto sarebbe il medesimo. La carta si biodegrada e il seme, con un po’ di fortuna, attacca nel terreno.

“Ho voluto dare sin da subito quel messaggio di attenzione all’ambiente – spiega Calia – alla natura, ai fiori e alle piante che sarà per me condiviso con il candidato sindaco Fabio Perri e tutta la squadra”.