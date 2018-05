Vallecrosia, il candidato Biasi attiva anche WhatsApp: “Al servizio del cittadino con più canali diretti”

Vallecrosia. Dopo aver raccolto le opinioni dei cittadini, grazie all’iniziativa delle scatole delle idee, il candidato sindaco Armando Biasi insieme alla squadra dei Cittadini in Comune ha elaborato il programma in uscita domani e inaugura il nuovo servizio WhatsApp: un ulteriore canale di comunicazione diretto con i suoi concittadini.

“In prima istanza – afferma Armando Biasi – voglio ringraziare i cittadini di Vallecrosia e i turisti che hanno condiviso con noi la loro opinione sulla nostra città e hanno reso possibile la stesura di un programma partecipato dove ciascun cittadino ha avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e le proprie necessità. Un programma dei cittadini per i cittadini”.

Le schede ritirate sono state 663 e le proposte valide sono state inserite nel programma partecipato che sarà distribuito a partire da domani.

Da ieri sera la lista civica Cittadini in Comune ha attivato anche un numero di telefono tramite il quale è possibile porre delle domande ai membri della lista, ricevere informazioni e il programma oppure fissare un appuntamento con uno dei candidati.

Per attivare la chat con Armando Biasi e la sua squadra è sufficiente scrivere un WhatsApp o un sms con il testo Armando On al numero +39 375 5197511.

“Un servizio – spiega Biasi – che abbiamo voluto implementare, perché, come abbiamo ribadito più volte, vogliamo essere al servizio del cittadino con più canali di contatto diretti, dai social al telefono, per fornire tutte le informazioni che ci verranno richieste e fissare appuntamenti. Soprattutto vogliamo informali e non in un point ma in luoghi concordati con i singoli, in base anche alle loro esigenze”.