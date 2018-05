Vallecrosia. Si è svolta lo scorso 17 maggio l’attività conclusiva del percorso di Educazione Stradale della Scuola dell’Infanzia di Vallecrosia.

Il progetto si è articolato nel corso di tre mesi ed è stato realizzato al fine di coinvolgere ed educare i bambini di cinque/sei anni, individuando in questa età il momento ideale per apprendere comportamenti corretti e responsabili da mettere in atto sulla strada, ai giardini, nella città.

La scuola è infatti chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione della “Cultura della sicurezza stradale” attraverso percorsi formativi finalizzati allo sviluppo della responsabilità personale e sociale, ispirati alla cultura della legalità.

Gli alunni sono stati coinvolti in attività teorico pratiche coordinate dagli agenti della Polizia Locale di Vallecrosia e dalle insegnanti, che hanno permesso loro di acquisire conoscenze e competenze di cui hanno dato prova nei giardini comunali di via San Rocco, ritenuti idonei per un percorso articolato contrassegnato con cartelli stadali, strisce pedonali e semaforo funzionante.

Si sono immedesimati nel ruolo di utenti della strada, pedoni e ciclisti, sotto la guida e l’osservazione delle insegnanti e dell’agente della Polizia Locale e il controllo della Protezione Civile e dei militi della Croce Azzurra, presenti per garantire la sicurezza dell’evento.

Al termine i partecipanti sono stati premiati con uno speciale patentino, tanto ambito da ciascuno.

La dirigente scolastica dottoressa Colombo e le insegnanti ringraziano la Polizia Locale, la Protezione Civile e la Croce Azzurra per la preziosa partecipazione all’evento.