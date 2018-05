Vallecrosia, disponibile il programma elettorale del candidato sindaco Fabio Perri

Vallecrosia. Da quest’oggi il programma elettorale della lista Voi con Noi – Fabio Perri candidato sindaco è disponibile per essere ritirato.

“Il programma può essere ritirato in diversi punti della città: in primis potete ritirarlo presso il punto di ascolto in via Col. Aprosio 77 , aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19; oppure lo potrete ritirare tutti i lunedì sul mercato dove saremo presenti con un banchetto proprio per distribuire ed Illustrare le nostre linee programmatiche che ci vedono affrontare questa campagna elettorale ma ancor più 5 anni di Amministrazione per iniziare il cambiamento di Vallecrosia.

Potete anche riceverlo via mail facendone opportuna richiesta alla nostra mail voiconoipervallecrosia@gmail.com specificando il vostro nome e cognome .

È un programma elettorale studiato pensato e realizzato con tanta attenzione da parte di tutta la mia squadra e di tutte le persone che ci hanno affiancato in questi ultimi otto mesi.

Un programma che riprende i nostri 13 punti di forza, importanti per far sì che Vallecrosia possa iniziare ad assumere una vera sua identità

Come potete leggere all’interno del programma sono indicati gli interventi le operazioni le progettualità che io e la mia squadra vogliamo concretamente realizzare e portare a termine partendo dalla sicurezza, dalla pulizia, dall’attenzione alla persona come famiglia, come anziani, come giovani. Un’attenzione particolare al nostro centro storico, alle nostre spiagge al commercio e alla tecnologia; pertanto bisogna assolutamente essere al passo con i tempi perché o “ti distingui o ti estingui”

“Concludo invitandovi a ritirare il nostro programma per leggere le nostre proposte confrontandole con quelle dei nostri concorrenti, farne una valutazione e indurvi a scegliere la nostra proposta concreta per dare la possibilità anche a noi di mettere in atto questi interventi e queste azioni”.