Vallecrosia, cade una vetrata su veicolo in via Roma, Fabio Perri: “Chiedo al Comune che la zona venga messa in sicurezza”

Vallecrosia. “Quanto accaduto nella giornata di ieri poteva mettere in pericolo la vita di bambini, giovani, adulti e anziani. Chiedo all’amministrazione comunale che la zona venga messa in sicurezza al fine di evitare altri disagi”.

Interviene così il candidato sindaco Fabio Perri in merito all’incidente avvenuto nella giornata di ieri quando una vetrata è caduta su una macchina posteggiata arrecando dei danni alla stessa nella zona di intervento dell’ex Fassi.

“Il marciapiede, luogo in cui si è verificato l’incidente, viene utilizzato, per la scarsità di parcheggi, come zona di sosta dai genitori che si recano a scuola a prendere i propri figli e situazioni del genere potrebbero non solo arrecare danni alle cose, come è avvenuto, ma ancor peggio mettere a rischio la vita delle persone che percorrono quel tratto a piedi.

Essendo che l’area antistante al marciapiede è l’area Ex Fassi per la quale sono iniziati i lavori per la trasformazione del distretto chiedo all’amministrazione che si adoperi al fine di poter mettere in sicurezza il tratto di marciapiede e l’adiacente strada”. “Per evitare spiacevoli incidenti e dare sicurezza ai nostri cittadini ancor più ai bambini – conclude il candidato Fabio Perri – sono attenzioni ed interventi da non sottovalutare”.